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Трамп придумал повод, чтобы не давать Украине "мощные боеприпасы"

15:04 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп придумал повод, чтобы не давать Украине "мощные боеприпасы" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США не передали Украине определенный вид оружия, поскольку не верили, что она имеет возможность его применять.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TIME.

Глава Белого дома начал утверждать, что Силы обороны Украины не располагают ни самолетами, ни другой техникой для запуска некоторых типов американских боеприпасов.

"Есть боеприпасы, которые президент Зеленский не взял бы, но это очень мощные боеприпасы. Он не взял бы их, потому что у него нет самолетов и оборудования, необходимого для использования этих боеприпасов", - сказал Трамп.

Он не захотел объяснять журналистам, о каких именно боеприпасах идет речь и почему Киев просил об их поставках, если, по его словам, не смог бы ими воспользоваться.

Что важно понимать: в последние несколько дней президент США выступил с рядом неоднозначных заявлений об Украине.

К примеру, Трамп публично назвал Киев "виновным" в росте цен на дизельное топливо.

"Знаете, дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за происходящего в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с достаточно тревожной скоростью", - недавно заявил глава Белого дома.

Более того, Трамп жаловался, что президент Украины Владимир Зеленский не согласился притормозить с ударами по российским НПЗ.

"Большая проблема состоит в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема России - из-за того, что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают много нефти", - заявил президент США.

Кстати, недавно стало известно, что в Конгрессе призвали Трампа немедленно ударить "адскими санкциями" по России.

Также мы рассказывали, почему в Кремле возмутились жесткому требованию США относительно Украины.

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