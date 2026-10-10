Глава Білого дому заявив, що хоче висловитися відверто з цього приводу та "піти ще далі".

На цьому тлі він вкотре повторив, що не допустив би вторгнення Росії в Україну, якщо був би президентом у той період часу.

"Вона (війна - ред.) ніколи б не почалася. Не було жодних причин для початку цієї війни між Україною та Росією. Вона почалася через некомпетентність. Її взагалі не мало бути", - сказав Трамп.

Ба більше він збрехав, що Україна за час війни з Росією втратила 30% своєї території.

Що важливо розуміти, станом на початок жовтня 2026 року Росія окупувала приблизно 19% території України, включно з Кримом і частинами Донбасу, захопленими ще до повномасштабного вторгнення. Це близько однієї п'ятої території країни.