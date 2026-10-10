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Трамп придумал новую "причину" начала российско-украинской войны

20:37 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что война России против Украины началась из-за "некомпетентности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News.

Глава Белого дома заявил, что хочет высказаться по этому поводу и "пойти еще дальше".

На этом фоне он еще раз повторил, что не допустил бы вторжения России в Украину, если бы был президентом в тот период времени.

"Она (война - ред.) никогда бы не началась. Не было никаких причин для начала этой войны между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности. Ее вообще не должно быть", - сказал Трамп.

Более того, он соврал, что Украина за время войны с Россией потеряла 30% своей территории.

Что важно понимать, по состоянию на начало октября 2026 года Россия оккупировала примерно 19% территории Украины, включая Крым и части Донбасса, захваченные еще до полномасштабного вторжения. Это около пятой территории страны.

Кстати, в этот же день Дональд Трамп публично обратился к народу Украины и предложил ему избрать нового президента вместо Владимира Зеленского.

Следует отметить, что 9 октября глава Белого дома объявил о своей договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что РФ поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного топлива.

Это решение одним из первых прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский . Он отметил, что Трамп фактически дает Путину дополнительные деньги на войну.

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