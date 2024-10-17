Трамп відзначився цинічною заявою про Зеленського і війну

За словами Трампа, Зеленський не мав дозволити розпочатись війні.

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна програна", - сказав Трамп.

Водночас Трамп заявив, що президент США Джо Байден "спровокував цю війну" яка, як він неодноразово стверджував, "ніколи б не сталася", якби він (Трамп - ред.) був президентом.

Пізніше Трамп додав, що має хороші стосунки як з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Що передувало

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, представивши йому план перемоги України. Переговори тривали близько години. Перед зустріччю Трамп похвалив Зеленського за його дії під час скандалу з імпічментом у 2019 році.