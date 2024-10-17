RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Трамп отметился циничным заявлением о Зеленском и войне

Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам Трампа, Зеленский не должен был разрешить начаться войне.

"Он никогда не должен был разрешить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.

В то же время Трамп заявил, что президент США Джо Байден "спровоцировал эту войну", которая, как он неоднократно утверждал, "никогда бы не произошла", будь он (Трамп - ред.) президентом.

Позже Трамп добавил, что имеет хорошие отношения как с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что предшествовало

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, представив ему план победы Украины. Переговоры продолжались около часа. Перед встречей Трамп похвалил Зеленского за его действия во время скандала с импичментом в 2019 году.

Также после переговоров с Зеленским Трамп заявил, что хочет "справедливого соглашения для всех" в контексте войны России против Украины .

Также стоит заметить, что Трамп отказался сообщить, говорил ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после освобождения от должности. В то же время, он назвал "умным решением" для Соединенных Штатов, если бы такой разговор состоялся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВойна в УкраинеВладимир Зеленский