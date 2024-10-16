Трамп назвав розмову з Путіним "розумним рішенням"

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився повідомити, чи говорив він із російським диктатором Володимиром Путіним після звільнення з посади. Водночас він назвав "розумним рішенням" для Сполучених Штатів, якби така розмова відбулася.

"Чи можете ви сказати так чи ні, чи розмовляли ви з Володимиром Путіним відколи перестали бути президентом?" - запитав Трампа журналіст.

"Я не коментуватиму це", — відповів Трамп. "Але я скажу вам, що якби я це зробив, це було б розумно. Якщо я дружелюбний із людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з погляду країни", - додав колишній президент США.

Він також похвалився своїми стосунками з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Послухайте, у мене були дуже добрі стосунки з президентом Сі, дуже добрі стосунки з Путіним і дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином", - сказав він. Пізніше він додав про Путіна: "Росія ніколи не мала президента, якого вони б так поважали".