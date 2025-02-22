Після контактів із Путіним і Зеленським є надія на припинення війни, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що після контактів з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським є надія на мир. Також за його словами, США і Україна близькі до угоди щодо надр.

"Війна дуже важлива річ між Росією та Україною. Люди гинуть, здебільшого молоді українці та росіяни в таких кількостях, яких взагалі за багато років не спостерігалося. Я говорив з президентом Путіним і я сподіваюся, що це все закінчиться скоро. Це жахлива війна, це важко спостерігати. Я спілкуюся з президентом Зеленським і з президентом Путіним", - заявив Трамп на конференції консерваторів (СРАС).

Президент США вкотре наголосив, що якби він був главою Білого дому, тоді Росія ніколи б не вторглася в Україну. РФ же, у свою чергу, здійснила вторгнення через низку причин. За яких саме, Трамп не назвав.

Він також зазначив, що намагається повернути ті гроші, які були виділені Україні. За його словами, Європа виділила 100 млрд доларів, а США 350 млрд доларів, тому що у Штатів була "некомпетентна адміністрація і президент".

"Але ось що ще гірше, Європа надала у вигляді позики, вони повернуть свої гроші. А ми просто так безоплатно, я хочу, щоб вони щось нам дали взамін грошей, які ми їм виділили. І я постараюся врегулювати цю ситуацію, тому що ми вимагаємо від них те, що ми можемо отримати - рідкоземельні метали та нафту. Ситуація в Європі на нас, звичайно, не впливає, ми опинилися там через Байдена, але чому він не вирівняв ситуацію, чому ми настільки більше витрачаємо, ніж Європа", - сказав Трамп.

Він додав, що Байден навіть не знав, що Європа отримає гроші, а США у свою чергу нічого не отримують, але хочуть повернути, щоб це було справедливо.

Також Трамп додав, що Україна і США досить близькі до угоди про надра.