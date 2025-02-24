Трамп отличился новым заявлением о скором окончании войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил журналистам во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, пишет Sky News.

Трамп заявил журналистам, что война в Украине "может закончиться в течение нескольких недель", и сказал, что "не видит проблемы в том, чтобы отправить европейские войска в качестве миротворцев".

Он также загадал о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая может состояться "на этой или следующей неделе". А также Трамп подтвердил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным "в какой-то момент".

На вопрос о том, должна ли Украина отдать территорию в рамках соглашения о прекращении войны, Трамп ответил: "Посмотрим".

Заявления Трампа

Ранее Трамп обвинил Европу в том, что она меньше тратит денег на помощь Украине, чем США. Также спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.

Также после контрактов с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - есть надежда на мир. Кроме того, он сказал, что США и Украина близки к соглашению по полезным ископаемым.

Сегодня же Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на этой или следующей неделе.