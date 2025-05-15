Трамп не відвідає переговори України та Росії в Стамбулі, - ЗМІ

Зазначається, що президент Трамп не має наміру їхати до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах, повідомив американський чиновник в інтерв'ю агентству Reuters.

Президент США припустив, що може бути присутнім на переговорах у Стамбулі, які, за словами президента України Володимира Зеленського, він відвідає, але лише за умови, що Володимир Путін також буде присутній.

Однак, схоже, російський президент відхилив цю пропозицію, адже його прізвище відсутнє у списку делегатів, які вирушають до Туреччини.