Трамп не посетит переговоры Украины и России в Стамбуле, - СМИ

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что президент Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, сообщил американский чиновник в интервью агентству Reuters.
Президент США предположил, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он посетит, но лишь при условии, что Владимир Путин также будет присутствовать.
Однако, похоже, российский президент отклонил это предложение, поскольку его фамилия отсутствует в списке делегатов, которые отправляются в Турцию.
После завершения "перемирия" с 8 по 11 мая, которое в одностороннем порядке объявил российский диктатор Владимир Путин, Украина и лидеры стран-членов "Коалиции решительных" выдвинули к Москве требование уже с 12 мая ввести "режим тишины" на 30 дней. В случае отказа, страны ЕС пригрозили России новыми санкциями.
Однако Путин отказался от этой идеи и предложил провести 15 мая в Стамбуле мирные переговоры. Турция поддержала идею и согласилась сыграть роль посредника.
Президент Владимир Зеленский согласился посетить Стамбул, чтобы не обижать президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп не исключал личного присутствия на переговорах. Но согласно последней информации, от США в переговорах будет участвовать госсекретарь США Марко Рубио.
Зеленский проанализирует состав российской делегации, чтобы подготовиться к диалогу.
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