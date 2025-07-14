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Трамп відвідає Британію з другим державним візитом: названі дати

Понеділок 14 липня 2025 04:06
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Трамп відвідає Британію з другим державним візитом: названі дати Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп відвідає Велику Британію з дводенним державним візитом. Він стане безпрецедентним у сучасній політичній історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times та Reuters.

Зазначається, що візит відбудеться з 17 по 19 вересня 2025 року.

"Його Величність Король прийматиме президента і пані Трамп у Віндзорському замку", - йдеться в офіційній заяві Букінгемського палацу.

Таким чином, президент США стане першим політичним лідером в сучасній історії, якого британський монарх удруге прийме з державним візитом.

У лютому Чарльз ІІІ написав листа із запрошенням, який прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер особисто передав Трампу під час свого візиту до Овального кабінету.

У червні американський лідер погодився відвідати Британію.

"Цього ще ніколи не було. Це справді безпрецедентно", - зазначив Стармер.

Державні візити до Великої Британії зазвичай супроводжуються урочистими церемоніями, включаючи проїзд у відкритому екіпажі центральним Лондоном та банкет у Букінгемському палаці.

Сумнівний виступ перед парламентом

За повідомленнями британських видань, зазначені дати візиту Трамп свідчать, що президент, найімовірніше, не виступить перед парламентом - наприкінці вересня законодавці зазвичай не проводять сесії у зв’язку зі щорічними партійними конференціями.

За інформацією джерела Reuters, Стармер і Трамп також планують провести зустріч у Шотландії пізніше в липні, але точна дата ще не встановлена.

Впродовж останніх місяців між Трампом і Чарльзом ІІІ сформувалися теплі стосунки. У червні, на полях саміту G7, вони підписали рамкову торговельну угоду, яка офіційно знизила частину американських тарифів на імпорт із Великої Британії.

Перший державний візит

Вперше Дональд Трамп відвідав Велику Британію з державним візитом у червні 2019 року - під час його першої каденції на посаді президента США.

Тоді покійна королева Єлизавета ІІ приймала лідера в Букінгемському палаці під час його триденного державного візиту. Президент мав приватний ланч з королевою і чаювання з Чарльзом, який на той момент був спадкоємцем престолу.

Натомість, попередні візити Трампа до Британії супроводжувалися масштабними протестами.

Так, його поїздка у 2018 році обійшлася поліції у понад 14 млн фунтів стерлінгів (18,88 млн доларів), оскільки до забезпечення порядку залучили 10 тисяч поліцейських з усієї країни.

За результатами опитувань, більшість британців мають негативне ставлення до президента США.

Нагадаємо, другий державний візит Трампа є новою стратегією прем'єр-міністра Кіра Стармера для налагодження особистих взаємин лідерів.

На початку березня деякі британські політики закликали скасувати другий візит Трампа після його емоційної перепалки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Однак Стармер відкинув цю пропозицію.

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