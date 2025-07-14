Трамп відвідає Британію з другим державним візитом: названі дати
Президент США Дональд Трамп відвідає Велику Британію з дводенним державним візитом. Він стане безпрецедентним у сучасній політичній історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times та Reuters.
Зазначається, що візит відбудеться з 17 по 19 вересня 2025 року.
"Його Величність Король прийматиме президента і пані Трамп у Віндзорському замку", - йдеться в офіційній заяві Букінгемського палацу.
Таким чином, президент США стане першим політичним лідером в сучасній історії, якого британський монарх удруге прийме з державним візитом.
У лютому Чарльз ІІІ написав листа із запрошенням, який прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер особисто передав Трампу під час свого візиту до Овального кабінету.
У червні американський лідер погодився відвідати Британію.
"Цього ще ніколи не було. Це справді безпрецедентно", - зазначив Стармер.
Державні візити до Великої Британії зазвичай супроводжуються урочистими церемоніями, включаючи проїзд у відкритому екіпажі центральним Лондоном та банкет у Букінгемському палаці.
Сумнівний виступ перед парламентом
За повідомленнями британських видань, зазначені дати візиту Трамп свідчать, що президент, найімовірніше, не виступить перед парламентом - наприкінці вересня законодавці зазвичай не проводять сесії у зв’язку зі щорічними партійними конференціями.
За інформацією джерела Reuters, Стармер і Трамп також планують провести зустріч у Шотландії пізніше в липні, але точна дата ще не встановлена.
Впродовж останніх місяців між Трампом і Чарльзом ІІІ сформувалися теплі стосунки. У червні, на полях саміту G7, вони підписали рамкову торговельну угоду, яка офіційно знизила частину американських тарифів на імпорт із Великої Британії.
Перший державний візит
Вперше Дональд Трамп відвідав Велику Британію з державним візитом у червні 2019 року - під час його першої каденції на посаді президента США.
Тоді покійна королева Єлизавета ІІ приймала лідера в Букінгемському палаці під час його триденного державного візиту. Президент мав приватний ланч з королевою і чаювання з Чарльзом, який на той момент був спадкоємцем престолу.
Натомість, попередні візити Трампа до Британії супроводжувалися масштабними протестами.
Так, його поїздка у 2018 році обійшлася поліції у понад 14 млн фунтів стерлінгів (18,88 млн доларів), оскільки до забезпечення порядку залучили 10 тисяч поліцейських з усієї країни.
За результатами опитувань, більшість британців мають негативне ставлення до президента США.
Нагадаємо, другий державний візит Трампа є новою стратегією прем'єр-міністра Кіра Стармера для налагодження особистих взаємин лідерів.
На початку березня деякі британські політики закликали скасувати другий візит Трампа після його емоційної перепалки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Однак Стармер відкинув цю пропозицію.
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