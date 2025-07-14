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Трамп посетит Британию со вторым государственным визитом: названы даты

Понедельник 14 июля 2025 04:06
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Трамп посетит Британию со вторым государственным визитом: названы даты Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с двухдневным государственным визитом. Он станет беспрецедентным в современной политической истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и Reuters.

Отмечается, что визит пройдет с 17 по 19 сентября 2025 года.

"Его Величество Король будет принимать президента и госпожу Трамп в Виндзорском замке", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Таким образом, президент США станет первым политическим лидером в современной истории, которого британский монарх во второй раз примет с государственным визитом.

В феврале Чарльз ІІІ написал письмо с приглашением, которое премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично передал Трампу в ходе своего визита в Овальный кабинет.

В июне американский лидер ответил на письмо согласием.

"Этого еще никогда не было. Это действительно беспрецедентно", - отметил Стармер.

Государственные визиты в Великобританию обычно сопровождаются торжественными церемониями, включая проезд в открытом экипаже по центральному Лондону и банкет в Букингемском дворце.

Сомнительное выступление перед парламентом

По сообщениям британских изданий, указанные даты визита Трамп свидетельствуют, что президент, скорее всего, не выступит перед парламентом - в конце сентября законодатели обычно не проводят сессии в связи с ежегодными партийными конференциями.

Согласно информации источника Reuters, Стармер и Трамп также планируют провести встречу в Шотландии позже в июле, но точная дата еще не установлена.

В течение последних месяцев между Трампом и Чарльзом III сформировались теплые отношения. В июне, на полях саммита G7, они подписали рамочное торговое соглашение, которое официально снизило часть американских тарифов на импорт из Великобритании.

Первый государственный визит

Впервые Дональд Трамп посетил Великобританию с государственным визитом в июне 2019 года - во время его первого срока на посту президента США.

Тогда покойная королева Елизавета II принимала лидера в Букингемском дворце во время его трехдневного государственного визита. Президент провел частный ланч с Королевой и чаепитие с Чарльзом, который на тот момент был наследником престола.

Добачим, что предыдущие визиты Трампа в Британию сопровождались масштабными протестами.

Так, его поездка в 2018 году обошлась полиции в более 14 млн фунтов стерлингов (18,88 млн долларов), поскольку к обеспечению порядка привлекли 10 тысяч полицейских со всей страны.

Согласно результатам опросов, большинство британцев имеют негативное отношение к президенту США.

Сложная подготовка ко второму визиту

Напомним, второй государственный визит Трампа является новой стратегией премьер-министра Кира Стармера для налаживания личных взаимоотношений лидеров.

В начале марта некоторые британские политики призвали отменить второй визит Трампа после его эмоциональной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Однако Стармер отверг это предложение.

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Дональд Трамп Чарльз III
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