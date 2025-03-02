Стармер відкинув заклики скасувати державний візит Трампа до Британії

У неділю, 2 березня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відкинув заклики скасувати пропозицію про державний візит президенту США Дональду Трампу. Відповідні заклики виникли після перепалки між главою Білого дому та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, на зустрічі у Вашингтоні цього тижня Стармер використовував поєднання лестощів і запрошення від королівської сім'ї на "безпрецедентний" другий державний візит, щоб спробувати домогтися від Трампа зобов'язання надати гарантії безпеки США для України, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни з Росією.

Однак, деякі британські політики, включно з лідером Шотландської національної партії (ШНП), закликали відкликати пропозицію. Це сталося після того, як Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні.

На запитання про те, чи слід скасувати державний візит, Стармер розкритикував політиків. Вони, за його словами, хоча. Хочуть посилити розбіжності з Вашингтоном у той час, коли Європа переживає "момент реальної крихкості".

"Я не збираюся відволікатися на спроби ШНП або інших посилити риторику, не розуміючи по-справжньому, що саме зараз поставлено на карту: ми говоримо про мир у Європі", - сказав Стармер в інтерв'ю BBC.

Крім того, британський прем'єр, на відміну від деяких лідерів у Європі, намагався уникати критики Трампа, незважаючи на провокації щодо всього: починаючи від Гази і до України та можливих мит.

У чому особливість можливого візиту Трампа до Британії

Reuters пише, що запрошення короля Чарльза III, яке Стармер вручив Трампу в Овальному кабінеті перед світовими ЗМІ, зробило б президента США першим обраним політичним лідером сучасності, якого двічі приймав британський монарх із державними візитами.

Цей візит є грандіозним і урочистим заходом, "сповненим пишності та блиску", що зазвичай включає поїздку в кареті та розкішний державний банкет.

За час правління покійної королеви Єлизавети тільки три президенти США здійснили державні візити до Британії, а саме: Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Дональд Трамп (перший візит Трампа був під час його першої каденції).