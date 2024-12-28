Трамп може вдруге відвідати Британію з державним візитом, - The Telegraph

Дональд Трамп може стати першим політиком у сучасній історії, якого королівська сім'я Великої Британії прийме з двома державними візитами. Це нова стратегія прем'єр-міністра Кіра Стармера для встановлення міцних особистих взаємин лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За інформацією джерел видання, резиденція британського прем'єра (Даунінг Стріт) та Міністерство закордонних справ за підтримки Букінгемського палацу готують запрошення новому президенту США Дональду Трампу відвідати Лондон після його повернення до Білого дому.

Трамп часто з захопленням відгукувався про державний візит зі своєю дружиною Меланією та дорослими дітьми у червні 2019 року під час своєї першої президентської каденції.

Видання припускає, що другий державний візит Трампа, ймовірно, відбудеться не раніше 2026 року, що пов'язано з графіком візитів короля. Очікується, що наступного року Чарльз ІІІ відвідає Італію та Ватикан, а також здійснить другу закордонну поїздку, про яку ще не оголошено. Також готуються державні візити на 2025 рік.

За словами джерела The Telegraph у королівській резиденції, не існує офіційного прецеденту, який би зупинив другий держвізит обраного політика, і палац має позитивний досвід від першого візиту Трампа. Джерело підкреслило, що такі запрошення були видані за порадою Міністерства закордонних справ.

Починаючи з 1954 року, офіційні записи королівської сім'ї демонструють, що жоден обраний лідер ніколи не мав двох державних візитів до Великої Британії.

Лише два монархи були удостоєні такої честі за цей період. Однією з них була королева Данії Маргрете ІІ, яка відвідала Велику Британію з державним візитом у 1974 та 2000 роках. А іншим був король Норвегії Олаф V, який приїжджав до Великої Британії в 1963 році і ще раз у 1988 році.

Джерело в уряді зазначило, що "незвичайні обставини" розриву між першим і другим терміном Трампа, дозволили йому залишатися на вершині політики довше, ніж багатьом іншим обраним лідерам.

"Той факт, що під час цієї перерви (від влади) відбулася зміна як суверена, так і уряду, означає, що другий державний візит є цілком доречним", - зазначило джерело.

Видання зазначило, що не всі зустрічі між іноземним лідером та британським монархом класифікуються як "державні візити". Це особлива честь, яка передбачає більше формальностей і потребує місяців для планування.

Проблеми з комунікацією

The Telegraph нагадало, що британський прем'єр Кір Стармер стикається з проблемою налагодження конструктивних відносин з Трампом, який підтримав Brexit та екс-прем'єром Борисом Джонсоном.

Більшість міністрів кабінету сера Кіра, зокрема міністр закордонних справ Девід Ламмі, в минулому виступили з низкою жорсткої критики та особистих образ на адресу Трампа, що ускладнило ці зусилля. У вересні прем'єр-міністр та Ламмі зустрілися з Трампом за приватною вечерею, і цю розмову Даунінг-стріт подала як доказ покращення відносин.

Представники МЗС сподіваються частково повторити цей підхід, організувавши зустріч прем'єр-міністра з Трампом якнайшвидше після його повернення до Білого дому 20 січня 2025 року.

Не виключено, що пропозиція про другий державний візит може бути продовжена, хоча одне з джерел припустило, що детальні обговорення щодо того, коли і де зробити цю пропозицію, ще попереду.

Британські урядовці, залучені до дипломатії, були задоволені тим, як добре пройшла нещодавня зустріч принца Уельського з Трампом під час відкриття Собору Паризької Богоматері.

Дехто в Міністерстві закордонних справ вважає принца "секретною зброєю", яка допоможе поліпшити відносини між Великою Британією на чолі зі Стармером і США на чолі з Трампом найближчими роками.

Пізніше Трамп назвав свою 30-хвилинну розмову з принцом Вільямом у Франції "дійсно чудовою" і пожартував, що майбутній король був "дуже красивим чоловіком".

Коментатори часто пояснюють захоплення Трампа королівською родиною його шотландською матір'ю, яка також тримала монархію близько до свого серця.

Серйозні виклики

Однак, припускає видання, другий державний візит матиме як політичні виклики, так і потенційні переваги для сера Кіра. Опитування продовжують демонструвати, що більшість британської громадськості не дуже прихильно ставиться до Трампа.

Під час державного візиту до Лондона у 2019 році також не було організовано ходи для Трампа вулицею Молл, як повідомляється, через побоювання, що вона може бути зірвана протестувальниками і розчарувати його.

Жодних оголошень про другий державний візит не буде зроблено доти, доки Трампу не буде надіслано офіційного запрошення, що навряд чи станеться, доки він не повернеться до Білого дому.

Трамп вже давно дав зрозуміти своє захоплення королівськими особами, що збільшує ймовірність того, що вони будуть використані для зміцнення зв'язків між двома урядами.

Морган Максуїні, керівник апарату прем'єр-міністра, провів таємні переговори з командою Трампа на початку цього місяця, намагаючись прихилити до себе новообраного президента.

Видання зазначає, що сер Кір уже давно зробив налагодження відносин із Трампом своїм пріоритетом і був одним з небагатьох іноземних лідерів, які зателефонували йому після замаху на політика в липні.

У вересні сер Кір вечеряв із Трампом, тоді ще кандидатом від Республіканської партії, під час перебування в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН.

Прем'єр-міністр також призначив лорда Мандельсона, колишнього блерівського міністра, своїм новим послом у США, щоб налагодити зв'язки з Білим домом. Це було свідомим політичним призначенням, адже Даунінг Стріт бачив у лорді Мандельсоні людину, яка має досвід, щоб завоювати повагу Трампа.