Трамп відреагував на удари Росії по Києву

За словами американського президента, Європа взяла на себе велику відповідальність за свою безпеку. Він наголосив, що це в майбутньому допоможе запобігти катастрофам, подібним до "жахливої ситуації з Росією та Україною".

"І, сподіваюся, ми зможемо вирішити цю проблему. Минулого тижня вони втратили 7000 солдатів, в основному солдатів, але вони також зазнають ударів у Києві. Вони зазнають ударів і в деяких містах. А це означає життя. Життя зникає і в містах, і в селищах", - зауважив Трамп.

Після чого він вкотре наголосив, що війна між Росією та Україною не розпочалась би, якщо він на той момент був би президентом.

"Цього не повинно було статися, цього б не сталося, якби я був президентом. Я говорив це тисячу разів. І цього ніколи не відбувалося. Про це навіть не думали. Але дуже важливо, щоб ці додаткові гроші були витрачені на дуже серйозне військове обладнання, а не на бюрократію", - зазначив лідер США.

Після чого президент підкреслив, що американське обладнання нібито найкраще у всьому світі.

"І, сподіваюся, це обладнання буде вироблено в Америці, тому що у нас найкраще обладнання у світі", - підсумував Трамп.