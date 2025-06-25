Трамп відреагував на удари Росії по Києву

Американський президент Дональд Трамп прокоментував нещодавні удари Росії по Києву, підкресливши, що ці атаки призводять до жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час промови на саміті НАТО в Гаазі.
За словами американського президента, Європа взяла на себе велику відповідальність за свою безпеку. Він наголосив, що це в майбутньому допоможе запобігти катастрофам, подібним до "жахливої ситуації з Росією та Україною".
"І, сподіваюся, ми зможемо вирішити цю проблему. Минулого тижня вони втратили 7000 солдатів, в основному солдатів, але вони також зазнають ударів у Києві. Вони зазнають ударів і в деяких містах. А це означає життя. Життя зникає і в містах, і в селищах", - зауважив Трамп.
Після чого він вкотре наголосив, що війна між Росією та Україною не розпочалась би, якщо він на той момент був би президентом.
"Цього не повинно було статися, цього б не сталося, якби я був президентом. Я говорив це тисячу разів. І цього ніколи не відбувалося. Про це навіть не думали. Але дуже важливо, щоб ці додаткові гроші були витрачені на дуже серйозне військове обладнання, а не на бюрократію", - зазначив лідер США.
Після чого президент підкреслив, що американське обладнання нібито найкраще у всьому світі.
"І, сподіваюся, це обладнання буде вироблено в Америці, тому що у нас найкраще обладнання у світі", - підсумував Трамп.
Зазначимо, що 24-25 червня, у Гаазі проходить щорічний саміт НАТО. Основна тема цього року - збільшення видатків на оборону, а саме обговорюється встановлення 5 % ВВП до 2035 року.
Однак союзники також підняли тему щодо підтримки України у війни з Російською Федерацією.
Зауважимо, що на полях саміту сьогодні зустрілись і зустріч президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп. РБК-Україна зібрало всі подробиці їхньої зустрічі.
Варто нагадати, що США позиціюють себе як посередника між Україною та Росією в мирних переговорах, хоча й відмовляються від максимального тиску на Москву.
Зокрема, Трамп вже неодноразово контактував напряму як із президентом України, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після того, як Трампу не вдалося домогтися миру між Росією та Україною, він, за даними ЗМІ, заявив, що Київ і Москва повинні самі знайти рішення.
Тим часом днями Зеленський назвав єдину зміну в поведінці Росії після повернення Трампа на пост президента США.
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