Трамп отреагировал на удары России по Киеву

По словам американского президента, Европа взяла на себя большую ответственность за свою безопасность. Он подчеркнул, что это в будущем поможет предотвратить катастрофы, подобные "ужасной ситуации с Россией и Украиной".

"И, надеюсь, мы сможем решить эту проблему. На прошлой неделе они потеряли 7000 солдат, в основном солдат, но они также подвергаются ударам в Киеве. Они подвергаются ударам и в некоторых городах. А это означает жизнь. Жизнь исчезает и в городах, и в поселках", - отметил Трамп.

После чего он в очередной раз подчеркнул, что война между Россией и Украиной не началась бы, если он на тот момент был бы президентом.

"Этого не должно было произойти, этого бы не произошло, если бы я был президентом. Я говорил это тысячу раз. И этого никогда не происходило. Об этом даже не думали. Но очень важно, чтобы эти дополнительные деньги были потрачены на очень серьезное военное оборудование, а не на бюрократию", - отметил лидер США.

После чего президент подчеркнул, что американское оборудование якобы лучшее во всем мире.

"И, надеюсь, это оборудование будет произведено в Америке, потому что у нас лучшее оборудование в мире", - подытожил Трамп.