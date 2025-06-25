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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп отреагировал на удары России по Киеву

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал недавние удары России по Киеву, подчеркнув, что эти атаки приводят к жертвам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время речи на саммите НАТО в Гааге.

По словам американского президента, Европа взяла на себя большую ответственность за свою безопасность. Он подчеркнул, что это в будущем поможет предотвратить катастрофы, подобные "ужасной ситуации с Россией и Украиной".

"И, надеюсь, мы сможем решить эту проблему. На прошлой неделе они потеряли 7000 солдат, в основном солдат, но они также подвергаются ударам в Киеве. Они подвергаются ударам и в некоторых городах. А это означает жизнь. Жизнь исчезает и в городах, и в поселках", - отметил Трамп.

После чего он в очередной раз подчеркнул, что война между Россией и Украиной не началась бы, если он на тот момент был бы президентом.

"Этого не должно было произойти, этого бы не произошло, если бы я был президентом. Я говорил это тысячу раз. И этого никогда не происходило. Об этом даже не думали. Но очень важно, чтобы эти дополнительные деньги были потрачены на очень серьезное военное оборудование, а не на бюрократию", - отметил лидер США.

После чего президент подчеркнул, что американское оборудование якобы лучшее во всем мире.

"И, надеюсь, это оборудование будет произведено в Америке, потому что у нас лучшее оборудование в мире", - подытожил Трамп.

Саммит НАТО в Гааге

Отметим, что 24-25 июня, в Гааге проходит ежегодный саммит НАТО. Основная тема этого года - увеличение расходов на оборону, а именно обсуждается установление 5 % ВВП до 2035 года.

Однако союзники также подняли тему о поддержке Украины в войне с Российской Федерацией.

Заметим, что на полях саммита сегодня встретились и встреча президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп. РБК-Украина собрало все подробности их встречи.

Мирные переговоры

Стоит напомнить, что США позиционируют себя как посредника между Украиной и Россией в мирных переговорах, хотя и отказываются от максимального давления на Москву.

В частности, Трамп уже неоднократно контактировал напрямую как с президентом Украины, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

После того, как Трампу не удалось добиться мира между Россией и Украиной, он, по данным СМИ, заявил, что Киев и Москва должны сами найти решение.

Между тем на днях Зеленский назвал единственное изменение в поведении России после возвращения Трампа на пост президента США.

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Дональд ТрампВойна России против Украины