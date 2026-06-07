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Трамп відреагував на удар Ірану по Ізраїлю і терміново зателефонує Нетаньягу

23:39 07.06.2026 Нд
2 хв
Про що хоче лідер США попросити ізраїльського прем'єра?
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Трамп та прем'єр Ізраїля Нетаньягу (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп збирається терміново подзвонити до Єрусалиму прем'єру Беньяміну Нетаньягу. Лідер Штатів хоче поговорити про удар у відповідь Ізраїля по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Дональд Трамп дав коментар агенції, в якій повідомив, що попросить Нетаньягу не бити у відповідь.

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"Я зараз зателефоную Бібі та скажу йому не мститися. Кожен з них отримав свою розвагу. Ізраїль завдав удару, і Іран завдав удару. Нам не потрібен ще один", - сказав Трамп.

Президент США у коментарі Fox News також відреагував на удари Ірану.

"Ось що я б порадив Ірану: ви випустили свої ракети, цього достатньо. Повертайтеся за стіл переговорів і домовляйтеся", - заявив президент США.

Тим часом джерела Fox News у владі Тегерану повідомляють, що Іран не вірить у спроможність Трампа на рішучі дії. Трампу не вистачає волі вступити в більш широкий конфлікт, вважає Іран.

Контекст події

Як вже повідомлялось, сьогодні Іран вперше за довгий час завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран запустив дві балістичні ракети по півночі Ізраїлю - їх перехопили засоби протиповітряної оборони.

Цього тижня Іран призупинив переговори зі США через продовження ізраїльських ударів по Лівану. У Тегерані заявили, що повернуться до діалогу лише після припинення ізраїльських операцій у регіоні.

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Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиІзраїльІран