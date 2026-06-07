Трамп відреагував на удар Ірану по Ізраїлю і терміново зателефонує Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп збирається терміново подзвонити до Єрусалиму прем'єру Беньяміну Нетаньягу. Лідер Штатів хоче поговорити про удар у відповідь Ізраїля по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Дональд Трамп дав коментар агенції, в якій повідомив, що попросить Нетаньягу не бити у відповідь.
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"Я зараз зателефоную Бібі та скажу йому не мститися. Кожен з них отримав свою розвагу. Ізраїль завдав удару, і Іран завдав удару. Нам не потрібен ще один", - сказав Трамп.
Президент США у коментарі Fox News також відреагував на удари Ірану.
"Ось що я б порадив Ірану: ви випустили свої ракети, цього достатньо. Повертайтеся за стіл переговорів і домовляйтеся", - заявив президент США.
Тим часом джерела Fox News у владі Тегерану повідомляють, що Іран не вірить у спроможність Трампа на рішучі дії. Трампу не вистачає волі вступити в більш широкий конфлікт, вважає Іран.
Як вже повідомлялось, сьогодні Іран вперше за довгий час завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран запустив дві балістичні ракети по півночі Ізраїлю - їх перехопили засоби протиповітряної оборони.
Цього тижня Іран призупинив переговори зі США через продовження ізраїльських ударів по Лівану. У Тегерані заявили, що повернуться до діалогу лише після припинення ізраїльських операцій у регіоні.