Трамп відреагував на рішення Байдена превентивно помилувати своїх родичів

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена щодо превентивного помилування своїх родичів. Він припустив, що Байден отримав вигоду від цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Fox News.

Трамп дав своє перше годинне інтерв'ю з часу вступу на посаду в Овальному кабінеті Білого дому програмі Hennity телеканалу Fox News.

Під час спілкування він часто критикував свого попередника, Джо Байдена. Трамп заявив, що демократ мав поганих радників, які давали йому погані поради, зокрема, і про Україну.

Він розкритикував рішення Байдена превентивно помилувати членів своєї родини.

"І, знаєте, найсмішніше - можливо, найсумніше - те, що він не помилував себе. І, якщо ви подивіться на це, все це було пов’язано з ним", - сказав Трамп.

47-й президент США вважає, що Байден нібито отримав вигоду від цих помилувань.

"Гроші пішли йому", - заявив Трамп в інтерв'ю.