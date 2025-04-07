Трамп відреагував на падіння ринків на тлі нових мит: "Іноді потрібні ліки"

Під час розмови з журналістами на борту Air Force One американський лідер зазначив, що іноземним урядам доведеться заплатити "багато грошей" за скасування нових мит.

Трамп зауважив, що його не турбують втрати ринку, які вже "знищили" майже 6 трильйонів доларів вартості акцій США.

Західні ЗМІ звертають увагу, що фінансові ринки при цьому вказують на можливість ще одного тижня значних втрат.

"Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити", - сказав Трамп.

Також президент США розповів, що розмовляв на вихідних з лідерами з країн Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити на 50% тарифи, що набудуть чинності цього тижня.

"Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі", - сказав американський президент.

Оголошення президента США Трампа про мита минулого тижня сколихнуло економіки в усьому світі, звертає увагу Reuters, викликавши побоювання глобальної торгової війни та рецесії, а також послідувала заява Китаю про зміну тарифів у відповідь.

У недільних ранкових ток-шоу провідні економічні радники Трампа намагалися зобразити тарифи як розумну зміну позиції США у світовому торговому порядку. Вони також намагалися мінімізувати економічні потрясіння від бурхливого впровадження минулого тижня.

Ф'ючерси на акції Уолл-стріт відкрилися різким падінням у неділю, що свідчить про подальшу турбулентність.

Нові мита Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив мита практично проти всіх торгових партнерів країни. Щодо низки держав діє 10% мито (набуло чинності 5 квітня, серед них також - Україна), а щодо близько 60 держав - вища ставка набуде чинності 9 квітня.

3 квітня стало відомо, що запроваджені Трампом мита боляче вдарили по фондовому ринку США.

Також повідомлялося, що нові мита Трампа обвалили світові ринки, піднявши золото до рекордного максимуму.

Як заявив раніше міністр фінансів США Скотт Бессент, понад 50 країн почали переговори зі Штатами після оголошення нових мит минулої середи. Але не уточнив, які саме держави. Про готовність десятків країн обговорити мита зі США також розповів директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт.

Додамо, 6 квітня міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Вашингтон не збирається відкладати введення в дію нових тарифів, запроваджених Трампом, попри бажання низки країн переглянути ці мита.