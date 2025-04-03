Мита Трампа обвалили світові ринки, піднявши золото до рекордного максимуму

Фондові індекси різко знизилися 3 квітня, а безпечні активи, такі як надійні облігації та золото, подорожчали. Інвестори побоюються, що нові мита США загострять торговельну війну, яка загрожує ввергнути світ у рецесію.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Долар упав до шестимісячного мінімуму після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита, які підняли імпортні податки до найвищого рівня за століття.

"Це переломний момент не тільки для економіки США, а й для світової економіки", - заявив Олу Сонола, керівник відділу економічних досліджень США у Fitch Ratings.

За його словами, багато країн, найімовірніше, опиняться в рецесії. Якщо ця тарифна ставка залишиться незмінною протягом тривалого періоду часу, можна буде викинути більшість прогнозів".

Ф'ючерси Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф'ючерси впали майже на 2%, а падіння Nikkei на 3% у Токіо, досягнувши восьмимісячного мінімуму, призвело до серйозних втрат по всій Азії.

Ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на 240 млрд доларів, оскільки її акції впали на 7% під час позабіржових торгів. Ринкова капіталізація Nvidia знизилася на 5,6% або на 153 млрд доларів.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася більш ніж на 15 базисних пунктів до п'ятимісячного мінімуму в 4,04%, а ринки оцінили вищу ймовірність зниження відсоткових ставок, навіть незважаючи на те, що мита, ймовірно, призведуть до різкого зростання інфляції в США.

"Ви отримаєте шок з боку пропозиції через тарифи на економіку США, на ціни", - сказав Тай Хуей, головний стратег ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в JP Morgan Asset Management. "І потім є невизначеність, коли справа стосується підприємств і споживачів, і те й інше може бути проблематичним для зростання".

Трамп оголосив про введення базового тарифу на імпорт у розмірі 10%, а також про введення набагато вищих мит для деяких торгових партнерів, особливо в Азії. Китай отримав 34% мито, Японія отримала 24%, В'єтнам 46% і Південна Корея 25%. Європейський Союз отримав 20% мито.

За даними Fitch Ratings, ефективна ставка податку на імпорт у США зросла за часів Трампа до 22% із 2,5% 2024 року, досягнувши рівня, який востаннє спостерігався близько 1910 року.

Безпечні активи

В очікуванні обіцяних заходів у відповідь з боку Китаю і Європи інвестори скуповували безпечні активи і продавали активи, пов'язані з глобальним зростанням.

Нафта, показник економічної активності, впала більш ніж на 2%, і ф'ючерси на нафту марки Brent досягли 73,3 долара за барель.

Ціна на золото сягнула рекордного максимуму, перевищивши 3200 доларів за унцію, а японська єна підскочила більш ніж на 1% до 147,3 за долар, оскільки валютні трейдери шукали безпечний актив за межами долара США. Євро зріс на 0,6% до 1,0912 долара.