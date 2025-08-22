Трамп каже, що висловив Путіну невдоволення ударом по заводу Flex у Мукачеві

Російська атака на Мукачево

У ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по Мукачеву на Закарпатті, яке розташоване за 35 кілометрів від кордону з Угорщиною. У місті пролунали два потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу було зруйновано завод американської компанії Flex, найбільшого роботодавця та платника податків у Мукачеві, де працювало близько 3 тисяч людей.

В результаті російської атаки на Мукачево 23 людини зазнали поранень, з них 11 перебувають у лікарнях області.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, реагуючи удар, іронічно зауважила, що Росія вирішила "звільнити" Україну від кавомашин, які виробляли на цьому підприємстві.

Тим часом рятувальники вже другу добу борються з масштабною пожежею, що спалахнула на місці удару.

Аналітики ISW вважають, що російський обстріл заводу, ймовірно, мав на меті відлякати США та європейських партнерів від інвестицій і розвитку бізнесу в Україні.