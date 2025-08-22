Трамп говорит, что выразил Путину недовольство ударом по заводу Flex в Мукачево

Российская атака на Мукачево

В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, которое расположено в 35 километрах от границы с Венгрией. В городе прогремели два мощных взрыва.

Позже стало известно, что в результате обстрела был разрушен завод американской компании Flex, крупнейшего работодателя и налогоплательщика в Мукачево, где работало около 3 тысяч человек.

В результате российской атаки на Мукачево 23 человека получили ранения, из них 11 находятся в больницах области.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, реагируя удар, иронично заметила, что Россия решила "освободить" Украину от кофемашин, которые производили на этом предприятии.

Тем временем спасатели уже вторые сутки борются с масштабным пожаром, вспыхнувшим на месте удара.

Аналитики ISW считают, что российский обстрел завода, вероятно, имел целью отпугнуть США и европейских партнеров от инвестиций и развития бизнеса в Украине.