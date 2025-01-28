Трамп відправив у відпустку майже 60 співробітників USAID, - Reuters

Як пише видання, адміністрація Трампа відправила у відпустку близько 60 високопоставлених чиновників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це сталось після того, як США повністю заморозили американську допомогу в усьому світі.

Також зазначається, що адміністрація Трампа пригрозила "дисциплінарними стягненнями" будь-якому співробітнику, який ігнорує її накази. У внутрішній службовій записці, розісланій співробітникам USAID, йдеться про те, що нове керівництво виявило кілька дій в агентстві, які, "як видається, були спрямовані на те, щоб обійти укази президента і мандат американського народу".

"Як наслідок, ми відправили низку співробітників USAID в адміністративну відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг до подальшого повідомлення, поки ми не завершимо аналіз цих дій", - йдеться у службовій записці в.о. адміністратора Джейсона Грея, з якою ознайомилося агентство Reuters.

У службовій записці не вказано, скільки людей постраждало від цього рішення, але шість джерел, знайомих з цим питанням, повідомили Reuters, що йдеться про 57-60 осіб.

За словами двох співрозмовників, у відпустку відправлені кар'єрні співробітники, які обіймають керівні посади майже у всіх бюро USAID, розташованих у Вашингтоні, і займаються різними питаннями - від енергетичної безпеки до безпеки водних ресурсів, дитячої освіти та цифрових технологій.

США заморозили іноземну допомогу

Раніше ми писали, що Трамп підписав указ, яким фактично заморозив програми допомоги іншим державам на 90 днів. Програми перевірять, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа.

Крім того, Державний департамент США видав директиву про замороження міжнародної допомоги та призупинення нової. Це призупинили надання Україні деякої гуманітарної допомоги.