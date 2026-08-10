Трамп відповів на закиди Ірану щодо компенсацій через війну

Трамп заговорив про компенсації від Ірану

Трамп каже, що представники Ісламської Республіки Іран вимагають компенсації за шкоду, завдану їм протягом останніх п'яти місяців військового конфлікту.

Він нагадав, що війна проти Ірану почалася для того, щоб ця країна не мала ядерної зброї. І запевнив, що на перемовинах зі США умови компенсацій не обговорювалися.

"Але це цікава ідея, тому що тепер я також вимагаю компенсації від Ірану за всіх людей, яких вони вбили та тяжко поранили своїми бомбами та багатьма конфліктами, якими вони славляться", - каже Трамп

І перерахував людей, загиблих від іранської зброї, зокрема:

сім'ї на американському американському кораблі "Коул",

тисячі інших, загиблих у бою.

Крім того, компенсацію, за словами Трампа, слід виплатити сім'ям сотень тисяч невинних протестувальників, яких Іран убив за останні 50 років.

"Не кажучи вже про 52000, які були вбиті за останні п'ять місяців", - зазначив він.

"Я доручив своїм представникам чітко врахувати це в будь-яких майбутніх переговорах", - запевнив Трамп.