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Трамп ответил на упреки Ирана насчет компенсаций из-за войны

22:25 10.08.2026 Пн
2 мин
США отвергли претензии Ирана на возмещение убытков
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Глава государства посчитал, сколько должен заплатить Иран за свои разрушительные войны и подавление протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в X.

Трамп заговорил о компенсациях от Ирана

Трамп говорит, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причиненный им в течение последних пяти месяцев военного конфликта.

Он напомнил, что война против Ирана началась для того, чтобы у этой страны не было ядерного оружия. И заверил, что на переговорах с США условия компенсаций не обсуждались.

"Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами и многими конфликтами, которыми они славятся", - говорит Трамп.

И перечислил людей, погибших от иранского оружия, в частности:

  • семьи на американском американском корабле "Коул",
  • тысячи других, погибших в бою.

Кроме того, компенсацию, по словам Трампа, следует выплатить семьям сотен тысяч невинных протестующих, которых Иран убил за последние 50 лет.

"Не говоря уже о 52000, которые были убиты за последние пять месяцев", - отметил он.

"Я поручил своим представителям четко учесть это в любых будущих переговорах", - заверил Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заговорил о готовности усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном нападении.

Также сообщалось, что Иран заявил о недостаточности соглашения с Оманом для открытия Ормузского пролива, поскольку США должны выполнить ряд требований.

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