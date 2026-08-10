Трамп ответил на упреки Ирана насчет компенсаций из-за войны

Трамп заговорил о компенсациях от Ирана

Трамп говорит, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причиненный им в течение последних пяти месяцев военного конфликта.

Он напомнил, что война против Ирана началась для того, чтобы у этой страны не было ядерного оружия. И заверил, что на переговорах с США условия компенсаций не обсуждались.

"Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами и многими конфликтами, которыми они славятся", - говорит Трамп.

И перечислил людей, погибших от иранского оружия, в частности:

семьи на американском американском корабле "Коул",

тысячи других, погибших в бою.

Кроме того, компенсацию, по словам Трампа, следует выплатить семьям сотен тысяч невинных протестующих, которых Иран убил за последние 50 лет.

"Не говоря уже о 52000, которые были убиты за последние пять месяцев", - отметил он.

"Я поручил своим представителям четко учесть это в любых будущих переговорах", - заверил Трамп.