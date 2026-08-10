Трамп ответил на упреки Ирана насчет компенсаций из-за войны

Глава государства посчитал, сколько должен заплатить Иран за свои разрушительные войны и подавление протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в X.
Трамп говорит, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причиненный им в течение последних пяти месяцев военного конфликта.
Он напомнил, что война против Ирана началась для того, чтобы у этой страны не было ядерного оружия. И заверил, что на переговорах с США условия компенсаций не обсуждались.
"Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами и многими конфликтами, которыми они славятся", - говорит Трамп.
И перечислил людей, погибших от иранского оружия, в частности:
Кроме того, компенсацию, по словам Трампа, следует выплатить семьям сотен тысяч невинных протестующих, которых Иран убил за последние 50 лет.
"Не говоря уже о 52000, которые были убиты за последние пять месяцев", - отметил он.
"Я поручил своим представителям четко учесть это в любых будущих переговорах", - заверил Трамп.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заговорил о готовности усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном нападении.
Также сообщалось, что Иран заявил о недостаточности соглашения с Оманом для открытия Ормузского пролива, поскольку США должны выполнить ряд требований.