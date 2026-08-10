Трамп ответил на упреки Ирана насчет компенсаций из-за войны

Глава государства посчитал, сколько должен заплатить Иран за свои разрушительные войны и подавление протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в X.

Трамп заговорил о компенсациях от Ирана

Трамп говорит, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причиненный им в течение последних пяти месяцев военного конфликта.

Он напомнил, что война против Ирана началась для того, чтобы у этой страны не было ядерного оружия. И заверил, что на переговорах с США условия компенсаций не обсуждались.

"Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами и многими конфликтами, которыми они славятся", - говорит Трамп.

И перечислил людей, погибших от иранского оружия, в частности:

семьи на американском американском корабле "Коул",

тысячи других, погибших в бою.

Кроме того, компенсацию, по словам Трампа, следует выплатить семьям сотен тысяч невинных протестующих, которых Иран убил за последние 50 лет.

"Не говоря уже о 52000, которые были убиты за последние пять месяцев", - отметил он.

Prezident Trump желает идти в Иран с мощным counter-demand. Иран может wants compensation for the recent conflict. Trump scoffed and said now America is demanding payment for all the blood Iran has spilled over past 50 years. От USS Cole to murdered protesters… pic.twitter.com/cCJ1Z0gSJm — Комментарии Donald J. Trump Posts Из Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 10, 2026

"Я поручил своим представителям четко учесть это в любых будущих переговорах", - заверил Трамп.