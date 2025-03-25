Трамп відповів на слова Зеленського щодо впливу РФ на членів команди глави Білого дому

Президент США Дональд Трамп допускає вплив з боку Кремля на певних представників своєї адміністрації та команди. Це може пояснюватися намірами американських посадовців добитися припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента після зустрічі зі своїм кабінетом міністрів.

Таким чином Трамп відповів на прохання представників ЗМІ прокоментувати висловлювання президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю журналу Time, де він припустив, що Росії вдалося інформаційно вплинути на деяких осіб у команді Білого дому.

Американський президент не став це заперечувати, проте зазначив, що таке могло мати місце, та може бути пов'язане із зусиллями щодо досягнення миру між РФ та Україною.

"Ну, ймовірно, на них вплинули, щоб врегулювати це питання, тому що Україна хоче, щоб це було врегульовано, я думаю, що вони повинні це врегулювати, і Росія хоче, щоб це було врегульовано", - сказав Трамп.

Він знову повторив думку, що якби він сидів в Овальному домі, широкомасштабного вторгення РФ в Україну "ніколи б не сталося".

Також Трамп додав, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо, свого спеціального представника з питань Близького сходу Стів Віткофф, який займається переговорами з владою РФ, та радника з національної безпеки Майка Волтца.

"Марко робить чудову роботу, і Стів Віткофф був неймовірним... Майкл Волтц... У нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням. І вони витрачають суттєву частину свого робочого дня для врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей", - розповів він.

Що передувало

Як повідомлялося раніше, в нещодавньому інтерв'ю журналу Time президент України Володимир Зеленський сказав, що Росії вдалось вплинути на деяких людей в команді його американського колеги Трампа.

За словами українського президента, після призупинення обміну розвідданими, російський диктатор Володимир Путін заявив Трампу, що військові ЗМІ нібито були оточені у Курській області. Незважаючі на неправдивість таких тверджень, голова Білого дому її повторював та лише продовжував посилювати таку дезінформацію.

Також Зеленський додав, що чиновники США почали вірити главі Кремля на слово, навіть тоді, коли їхня власна ж розвідка суперечила словам Путіна. На думку президента України, сигнал Москви американцям полягав "у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх".