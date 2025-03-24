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"Ганебні заяви". У Раді хочуть відставки Віткоффа після слів про "референдуми"

Понеділок 24 березня 2025 13:26
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"Ганебні заяви". У Раді хочуть відставки Віткоффа після слів про "референдуми" Фото: Стів Віткофф, спеціальний посланник США на Близькому Сході (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа необхідно відкликати з посади через його заяви про так звані "референдуми" Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко в етері "Радіо Свободи".

Як відзначив Мережко, слова Віткоффа були шокуючими та ганебними.

"Він ретранслює російську пропаганду. І у мене питання, ким він є? Він є посланець Трампа (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.), чи, може, він посланець Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.)? У мене немає відповіді на це запитання. Як це пояснити? Я вважаю, що найгірше в цій ситуації, найнебезпечніше те, що пан Віткофф у цьому інтерв’ю каже, що "я представляю інтереси Трампа, я висловлюю його точку зору", - заявив Мережко.

Він додав, що Трамп повинен дезавуювати заяви Віткоффа як такі, що суперечать позиції Білого дому, а спецпредставника необхідно відкликати з посади.

Мережко висловив сподівання, що в оточенні Трампа не розділяють думки спецпредставника. За його словами, державний секретар Марко Рубіо та радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц розуміють, про що йде мова й не дотримуються таких самих поглядів, як й Віткофф.

"Я сподіваюсь, що це виняток, що це не точка зору самого президента. Але відповісти на це запитання може тільки сам Трамп: він може або підтвердити, що він погоджується з такими жахливими поглядами, або заперечити їх", - додав народний депутат.

Заяви Віткоффа про "референдум"

Нещодавно Віткофф дав інтерв'ю скандальному ведучому Такеру Карлсону. Спецпредставник говорив про повномасштабну війну в Україні, перемир'я, а також намір країни вступити до НАТО. За його словами, "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони". На його думку, мова йде про: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших". Він відзначив, що ці території нібито є "російськомовними" й там проводились "референдуми", під час яких "більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".

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