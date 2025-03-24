Росії вдалось вплинути на деяких людей у команді Трампа, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Time.

За словами Зеленського, після призупинення обміну розвідданими, диктатор Володимир Путін заявив Трампу, що українські військові нібито були оточені у Курській області російськими загарбниками. Це була брехня, втім, голова Білого дому лише продовжував її посилювати.

Президент України додав, що американські чиновники почали вірити Путіну на слово, навіть тоді, коли їхня власна ж розвідка суперечила словам диктатора.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації... Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх", - заявив Зеленський.

Заяви Віткоффа про "референдум"

Окремо варто нагадати про нещодавні скандальні заяви спецпредставника Трамп Стіва Віткоффа. В інтерв'ю Такеру Карлсону він заявив, що нібито "найбільшою проблемою" у повномасштабній війні в Україні, є "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших (регіони, - ред.)". За його словами, ці території нібито є "російськомовними" й там проводились "референдуми", під час яких "більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розкритикував слова Віткоффа та заявив, що Трамп повинен відкликати його з посади.