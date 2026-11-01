Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20

Під час спілкування з пресою журналісти запитали, чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20, оскільки США запросили російського диктатора Володимира Путіна. Відповідь американського лідера була короткою і зрозумілою.

"Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", - сказав голова Білого дому.

Зазначимо, що вчора 31 жовтня держсекретар Марко Рубіо говорив, що візит Зеленського на G20 залежить від того, чи він отримає таке запрошення від Трампа. На той момент він повідомив, що остаточного рішення ще не було.