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Трамп ответил, пригласит ли Зеленского на саммит G20

03:05 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в Майами. По его словам, он не видит в этом проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Rapid Response 47 в соцсети Х.

Во время общения с прессой журналисты спросили, пригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20, поскольку диктатора РФ Владимира Путина США пригласили. Ответ американского лидера был короток и ясен.

"Я бы... да, я бы с удовольствием. Без проблем", - сказал глава Белого дома.

Отметим, что вчера 31 октября госсекретарь Марко Рубио говорил, что визит Зеленского на G20 зависит от того, получит ли он такое приглашение от Трампа. На тот момент он сообщил, что окончательного решения еще не было.

Напомним, что саммит G20 запланирован на 14-15 декабря в Майами. Ранее в сентябре США пригласили на это мероприятие диктатора РФ Владимира Путина. Потенциально, между Трампом и Путиным может быть встреча.

После этого Зеленский предложил Путину провести встречу в рамках этого саммита, но глава Кремля отказался. Сам Трамп недавно говорил, что не знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу в Майами.

Добавим, что госсекретарь США Марко Рубио уже раскрыл, что Трамп и Путин могут встретиться уже через несколько недель. Потенциально, переговоры могут пройти на саммите АТЭС 18-19 ноября в Китае.

Также мы прислали, что Трамп анонсировал недавно встречу с Зеленским и Путиным. Однако он не уточнил, как скоро она будет и будет ли она трехсторонней либо же по отдельности.

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