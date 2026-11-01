Трамп ответил, пригласит ли Зеленского на саммит G20

Во время общения с прессой журналисты спросили, пригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20, поскольку диктатора РФ Владимира Путина США пригласили. Ответ американского лидера был короток и ясен.

"Я бы... да, я бы с удовольствием. Без проблем", - сказал глава Белого дома.

Отметим, что вчера 31 октября госсекретарь Марко Рубио говорил, что визит Зеленского на G20 зависит от того, получит ли он такое приглашение от Трампа. На тот момент он сообщил, что окончательного решения еще не было.