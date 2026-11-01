ua en ru
Нд, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20

03:05 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20 Фото: Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Майамі. За його словами, він не бачить у цьому проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Rapid Response 47 у соцмережі Х.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали, чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20, оскільки США запросили російського диктатора Володимира Путіна. Відповідь американського лідера була короткою і зрозумілою.

"Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", - сказав голова Білого дому.

Зазначимо, що вчора 31 жовтня держсекретар Марко Рубіо говорив, що візит Зеленського на G20 залежить від того, чи він отримає таке запрошення від Трампа. На той момент він повідомив, що остаточного рішення ще не було.

Нагадаємо, що саміт G20 заплановано на 14-15 грудня у Майамі. Раніше у вересні США запросили на цей захід диктатора РФ Володимира Путіна. Потенційно, між Трампом та Путіним може бути зустріч.

Після цього Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у рамках цього саміту, але глава Кремля відмовився. Сам Трамп нещодавно говорив, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч у Майамі.

Додамо, що держсекретар США Марко Рубіо вже розкрив, що Трамп та Путін можуть зустрітися вже за кілька тижнів. Потенційно переговори можуть відбутися на саміті АТЕС 18-19 листопада в Китаї.

Також ми надіслали, що Трамп анонсував нещодавно зустріч із Зеленським та Путіним. Однак він не уточнив, коли вона буде і буде вона тристоронньою або окремо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
G20 Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур