Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20
Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Майамі. За його словами, він не бачить у цьому проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Rapid Response 47 у соцмережі Х.
Під час спілкування з пресою журналісти запитали, чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20, оскільки США запросили російського диктатора Володимира Путіна. Відповідь американського лідера була короткою і зрозумілою.
"Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", - сказав голова Білого дому.
Зазначимо, що вчора 31 жовтня держсекретар Марко Рубіо говорив, що візит Зеленського на G20 залежить від того, чи він отримає таке запрошення від Трампа. На той момент він повідомив, що остаточного рішення ще не було.
Нагадаємо, що саміт G20 заплановано на 14-15 грудня у Майамі. Раніше у вересні США запросили на цей захід диктатора РФ Володимира Путіна. Потенційно, між Трампом та Путіним може бути зустріч.
Після цього Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у рамках цього саміту, але глава Кремля відмовився. Сам Трамп нещодавно говорив, що не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч у Майамі.
Додамо, що держсекретар США Марко Рубіо вже розкрив, що Трамп та Путін можуть зустрітися вже за кілька тижнів. Потенційно переговори можуть відбутися на саміті АТЕС 18-19 листопада в Китаї.
Також ми надіслали, що Трамп анонсував нещодавно зустріч із Зеленським та Путіним. Однак він не уточнив, коли вона буде і буде вона тристоронньою або окремо.