Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Майамі. За його словами, він не бачить у цьому проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Rapid Response 47 у соцмережі Х.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали, чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20, оскільки США запросили російського диктатора Володимира Путіна. Відповідь американського лідера була короткою і зрозумілою.

"Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", - сказав голова Білого дому.

Зазначимо, що вчора 31 жовтня держсекретар Марко Рубіо говорив, що візит Зеленського на G20 залежить від того, чи він отримає таке запрошення від Трампа. На той момент він повідомив, що остаточного рішення ще не було.