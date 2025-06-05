Трамп відповів, чи готовий більше тиснути на Путіна

Американський президент Дональд Трамп розповів, чи готовий він чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Під час зустрічі Трампа з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, його запитали, чи готовий він чинити більше тиску на Путіна, щоб припинити війну в Україні.

"Я завершив "Північний потік-2", ніхто інший, а потім прийшов (попередник Трампа Джо, - ред.) Байден і одразу ж його відновив", - відповів він.

Трамп нагадав, що це найбільший трубопровід у світі, що йде до Німеччини та інших країн.

На запитання про те, чого він очікує від канцлера Німеччини під час їхньої зустрічі, Трамп назвав його "дуже хорошою людиною, з якою приємно мати справу".