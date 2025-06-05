Трамп відповів, чи готовий більше тиснути на Путіна
Американський президент Дональд Трамп розповів, чи готовий він чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Під час зустрічі Трампа з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, його запитали, чи готовий він чинити більше тиску на Путіна, щоб припинити війну в Україні.
"Я завершив "Північний потік-2", ніхто інший, а потім прийшов (попередник Трампа Джо, - ред.) Байден і одразу ж його відновив", - відповів він.
Трамп нагадав, що це найбільший трубопровід у світі, що йде до Німеччини та інших країн.
На запитання про те, чого він очікує від канцлера Німеччини під час їхньої зустрічі, Трамп назвав його "дуже хорошою людиною, з якою приємно мати справу".
"Він складний, я б сказав. Хіба можна так сказати?... Він дуже чудовий представник Німеччини, я думаю, що все, чого ми хочемо, це мати добрі стосунки, решта ж сама собою піде за ним дуже легко" - додав Трамп.
Санкції США проти Росії
Нагадаємо, сенатори США представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.
Санкції набудуть чинності у разі, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо стійкого миру з Україною або зробить спробу підірвати український суверенітет після досягнення мирної угоди.
Крім того, законом передбачено введення тарифу у розмірі 500% на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси.
Також американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив громадян РФ про згубні наслідки через політику агресії з боку диктатора Володимира Путіна, який не бажає припиняти війну проти України.
Водночас сьогодні Грем заявив, що Сенат США найближчим часом готується надати більше повноважень президенту Дональду Трампу для жорсткіших дій щодо диктатора Путіна.
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