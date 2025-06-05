Трамп ответил, готов ли больше давить на Путина
Американский президент Дональд Трамп рассказал, готов ли он оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Во время встречи Трампа с немецким канцлером Фридрихом Мерцом, его спросили, готов ли он оказывать больше давления на Путина, чтобы прекратить войну в Украине.
"Я завершил "Северный поток-2", никто другой, а потом пришел (предшественник Трампа Джо, - ред.) Байден и сразу же его возобновил", - ответил он.
Трамп напомнил, что это крупнейший трубопровод в мире, идущий в Германию и другие страны.
На вопрос о том, чего он ожидает от канцлера Германии во время их встречи, Трамп назвал его "очень хорошим человеком, с которым приятно иметь дело".
"Он сложный, я бы сказал. Разве можно так сказать?.... Он очень замечательный представитель Германии, я думаю, что все, чего мы хотим, это иметь хорошие отношения, остальное же само собой последует за ним очень легко" - добавил Трамп.
Санкции США против России
Напомним, сенаторы США представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.
Санкции вступят в силу в случае, если Россия откажется от добросовестных переговоров по устойчивому миру с Украиной или предпримет попытку подорвать украинский суверенитет после достижения мирного соглашения.
Кроме того, законом предусмотрено введение тарифа в размере 500% на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Также американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил граждан РФ о пагубных последствиях из-за политики агрессии со стороны диктатора Владимира Путина, который не желает прекращать войну против Украины.
В то же время сегодня Грэм заявил, что Сенат США в ближайшее время готовится предоставить больше полномочий президенту Дональду Трампу для более жестких действий в отношении диктатора Путина.
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