"Це буде не пряник": Сенат США готує жорсткі інструменти для Трампа проти Путіна
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат США найближчим часом готується надати більше повноважень президенту Дональду Трампу для жорсткіших дій щодо російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Грема.
Сенатор зауважив, що вважає Дональда Трампа "єдиною людиною, яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо". Проте, за словами Грема, необхідно змінити підхід до дій Кремля, зважаючи на агресивну політику російського керівництва.
"З огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі - і це буде не пряник", - заявив він.
Також сенатор зазначив, що цінує спроби Трампа вплинути на Путіна дипломатичним шляхом.
"Я вдячний, що президент Трамп вступив у позитивний контакт із Путіним, щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для встановлення миру потрібні партнери, готові до цього", - підкреслив Грем.
Санкції США проти Росії
Нагадаємо, сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.
РБК-Україна вже писало, що Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не покаже прагнення до миру.
Санкції набудуть чинності у разі, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо стійкого миру з Україною або зробить спробу підірвати український суверенітет після досягнення мирної угоди, зокрема через нову військову агресію. Крім того, законом передбачено введення тарифу у розмірі 500% на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси.
Також американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив громадян РФ про згубні наслідки через політику агресії з боку диктатора Володимира Путіна, який не бажає припиняти війну проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.