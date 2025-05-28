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"Путін веде вас у прірву": сенатор США Грем звернувся до росіян з попередженням

Середа 28 травня 2025 00:40
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"Путін веде вас у прірву": сенатор США Грем звернувся до росіян з попередженням Фото: Ліндсі Грем, сенатор США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив громадян РФ про згубні наслідки через політику агресії з боку диктатора Володимира Путіна, який не бажає припиняти війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Грема.

"Я ціную все те, що президент США Дональд Трамп зробив, щоб покласти край цій жахливій війні. Але щоб закінчити будь-яку війну, ви повинні мати партнерів, які бажають (це). Поки що Путін не хоче", - йдеться в дописі сенатора.

Грем, говорячи щодо Путіна, закликав не забувати, що "це людина, яка сприяла режиму (сирійського президента Башара) Асада у скиданні бочкових бомб із гелікоптерів на невинних мирних жителів і навмисних цілях у лікарнях у Сирії".

"Така ж варварська поведінка розігрується в Україні", - наголошує сенатор-республіканець.

Також Грем у своєму зверненні до громадян РФ попередив їх про згубні для країни наслідки через дії Кремля, зокрема через жертви через агресивну війну, через спад економіки та міжнародну ізольованість.

"Російському народу: Путін веде вас у прірву.

  • Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових.
  • Економіка, менша за розмір Італії, має більший тиск.
  • Росія ізольована як ніколи".

Резюмуючи, Грем констатує, що "це не робить Росію великою - це робить її державою-ізгоєм". А ще, він натякає на начебто здатності суспільства країни-агресора чинити краще, ніж чинна влада РФ.

"Ви, російські люди і військові, можете зробити краще", - йдеться в публікації американського сенатора.

Крім того, Грем додав до свого посту скріншот нещодавнього різкого допису в мережі з боку Дональда Трампа, у якій американський лідер критично висловився на адресу Путіна через затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер також пригрозив Росії "дуже поганими речами".

&quot;Путін веде вас у прірву&quot;: сенатор США Грем звернувся до росіян з попередженням

Критика Трампа на адресу Путіна

Зауважимо, що на тлі нещодавніх масованих комбінованих повітряних атак з боку Росії по містах України президент США Дональд Трамп, після певної паузи з мовчанням, все ж відреагував на посилення обстрілів. Так, американський лідер заявив, що Путін - геть збожеволів.

Крім того, Трамп також заявив, що Вашингтон безумовно розглядає можливість запровадження санкції проти РФ. При цьому раніше - після телефонної розмови з главою Кремля, американський президент заявляв, що Штати не планують посилювати санкційний тиск щодо Росії. Попри те, що Кремль так і не погодився на припинення вогню з Україною.

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