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Трамп відповів, чи був саміт НАТО в Туреччині останнім за його участю

03:50 09.07.2026 Чт
2 хв
Що сказав Трамп про НАТО та свою участь?
aimg Едуард Ткач
Трамп відповів, чи був саміт НАТО в Туреччині останнім за його участю Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що саміт НАТО в Туреччині - це не останній саміт Альянсу, який пройшов за його участю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою один із журналістів зазначив, що виходячи зі слів Трампа, він приїхав на саміт НАТО лише тому, що засідання проходило в Туреччині. У зв'язку з цим у Трампа запитали, чи це був останній саміт за його участю. Відповідь була така:

"Ні. Я думаю, що сьогодні вони пройшли великий шлях. Вони пішли на деякі поступки. І, на мою думку, сьогодні НАТО дуже сильно змінилося", - сказав президент США.

За словами Трампа, одна з речей полягає в тому, що США не повинні платити такі гроші, як зараз. Він наголосив, що досяг цього під час свого першого президентського терміну, проте колишній президент США Джо Байден відразу ж повернув все назад.

"І повторю, ми знаходимося там, щоб захищати їх, а не себе. Спочатку НАТО було створено для захисту від СРСР, тепер від Росії. Але тоді йшлося саме про Радянський Союз. І, якщо чесно, ми знаходимося дуже далеко. Нас розділяє океан. Подивимося", - сказав американський лідер.

Він додав, що нинішній саміт вирішив безліч питань, і це була "дуже хороша зустріч".

Саміт НАТО можуть скасувати

Нагадаємо, що днями в Bloomberg вийшла інформація, що в НАТО обмірковують відмову від саміту 2027 року, щоб не загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Дискусія з приводу відмови від щорічних самітів розпочалася цього тижня в Анкарі. Наступний саміт має відбутися в Албанії, проте тепер його може не бути.

Вся причина в тому, що союзники мають намір уникнути уваги до того, що Албанія є однією з країн з найменшими оборонними витратами в НАТО.

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