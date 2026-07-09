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Трамп ответил, был ли саммит НАТО в Турции последним с его участием

03:50 09.07.2026 Чт
2 мин
Что сказал Трамп о НАТО и своем участии?
aimg Эдуард Ткач
Трамп ответил, был ли саммит НАТО в Турции последним с его участием Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп дал понять, что саммит НАТО в Турции это не последний саммит Альянса, который прошел с его участием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой один из журналистов отметил, что исходя из слов Трампа, он приехал на саммит НАТО только потому, что заседание проходило в в Турции. В связи с этим у Трампа спросили, был ли это последний саммит с его участием. Ответ был таков:

"Нет. Я думаю, что сегодня они проделали большой путь. Они пошли на некоторые уступки. И, по-моему, сегодня НАТО очень сильно изменилось", - сказал президент США.

По словам Трампа, одна из вещей заключается в том, что США не должны платить такие деньги, как платят сейчас. Он подчеркнул, что добился этого во время своего первого президентского срока, однако бывший президент США Джо Байден сразу же вернул все обратно.

"И повторю, мы находимся там, чтобы защищать их, а не себя. Изначально НАТО было создано для защиты от СССР, теперь - от России. Но тогда речь шла именно о Советском Союзе. И, если честно, мы находимся очень далеко. Нас разделяет океан. Посмотрим", - сказал американский лидер.

Он добавил, что нынешний саммит решил множество вопросов и это была "очень хорошая встреча".

Саммит НАТО могут отменить

Напомним, на днях в Bloomberg вышла информация, что в НАТО обдумывают отказ от саммита 2027 года, чтобы не обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Дискуссия по поводу отказа от ежегодных саммитов началась на этой неделе в Анкаре. Следующий саммит должен пройти в Албании, однако теперь его может не быть.

Вся причина в том, что союзники намерены избежать внимания к тому, что Албания - один из стран с наименьшими оборонными расходами в НАТО.

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