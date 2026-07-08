ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Саміт НАТО в 2027 році можуть скасувати через Трампа, - Bloomberg

14:13 08.07.2026 Ср
2 хв
Є 2 причини можливого рішення
aimg Олена Чупровська
Саміт НАТО в 2027 році можуть скасувати через Трампа, - Bloomberg Фото: НАТО готове скасувати саміт 2027 року через Трампа (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

НАТО обмірковує відмову від саміту 2027 року, щоб не загострювати стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чому Альянс готовий пропустити саміт

Дискусія щодо відмови від щорічних самітів активізувалася цього тижня, коли лідери НАТО зібралися в Анкарі. Наступний саміт мав відбутися в Албанії, але тепер його можуть перенести.

Причин дві:

  • бажання зменшити напругу з президентом США Дональдом Трампом, який регулярно критикує Альянс;
  • намагання уникнути уваги до того, що Албанія - одна з країн з найменшими оборонними витратами в НАТО.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне підтвердив в інтерв'ю Bloomberg TV, що питання дати наступного саміту досі не вирішене.

"Саміт відбудеться в Албанії, але чи відбудеться він наступного року чи через рік - це питання, яке зараз обговорюється", - заявив Драгоне.

Трамп знову розкритикував Альянс

За словами джерел, знайомих з перемовинами, президент США Дональд Трамп сказав, що приїхав до Анкари лише через теплі стосунки з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Свою появу на саміті він використав, щоб вкотре піддати сумніву значення НАТО та принизити союзників.

Саме постійні випади президента і підштовхнули Альянс до ідеї відкласти зустріч в Албанії, щоб не давати Трампу нового приводу критикувати партнерів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче зберегти щорічний формат самітів, щоб Альянс залишався в центрі світового порядку денного. Він намагався справити враження на Трампа, розповідаючи про суттєве зростання оборонних витрат союзників.

Однак поки незрозуміло, чи спрацьовує ця стратегія. Підсумкова заява саміту в Анкарі, яку лідери мають схвалити в середу, не міститиме жодної згадки про наступний саміт.

Нагадаємо, напередодні саміту в Анкарі генсек НАТО Марк Рютте анонсував зростання оборонних витрат союзників на 258 мільярдів доларів, а Німеччина заявила про намір подвоїти військовий бюджет і вийти на 5% ВВП до 2029 року.

Канцлер Фрідріх Мерц назвав це найбільшими зусиллями Німеччини для зміцнення обороноздатності за всю історію.

Як повідомляло РБК-Україна, під час зустрічі в Анкарі Канада оголосила про запуск нового механізму фінансування оборони, до якого приєднається і Україна разом із ще вісьмома країнами.

Новий банк планує залучити до 134 мільярдів доларів на дешеві кредити для оборонних проєктів союзників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Дональд Трамп
Новини
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"