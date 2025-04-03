Трамп відмітив прогрес у завершенні війни між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп констатує прогрес у переговорах із завершення війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера у Білому домі 2 квітня.

Він також додав, що середні втрати росіян за тиждень становлять 2712 солдатів.

"Я думаю, ми маємо гарну співпрацю з боку Росії та України, нам треба це (війну, - ред.) зупинити", - сказав Трамп.

Миротворчі ініціативи Трампа

Адміністрація Дональда Трампа намагається домогтися завершення війни між Україною та Росією шляхом переговорів та перемир'я вже до кінця весни.

У березні після кількох раундів переговорів, США запропонували ввести тимчасове перемир'я по всій лінії фронту на 30 днів.

Київ цілковито погодився на пропозицію, однак Кремль висунув низку вимог, які неприйнятні та є підготовкою до капітуляції України.

В МЗС Росії заявили про неможливість прийняття умов США, оскільки вони начебто не стосуються питань, що призвели до війни.

У Трампа визнали, що не зможуть укласти мирну угоду в найближчі місяці та готові тиснути на Київ та Москву.

Водночас, спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія близькі до повного припинення вогню.

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