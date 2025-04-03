Трамп відмітив прогрес у завершенні війни між Україною та РФ
Президент США Дональд Трамп констатує прогрес у переговорах із завершення війни між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера у Білому домі 2 квітня.
"Я думаю, ми маємо гарну співпрацю з боку Росії та України, нам треба це (війну, - ред.) зупинити", - сказав Трамп.
Він також додав, що середні втрати росіян за тиждень становлять 2712 солдатів.
Миротворчі ініціативи Трампа
Адміністрація Дональда Трампа намагається домогтися завершення війни між Україною та Росією шляхом переговорів та перемир'я вже до кінця весни.
У березні після кількох раундів переговорів, США запропонували ввести тимчасове перемир'я по всій лінії фронту на 30 днів.
Київ цілковито погодився на пропозицію, однак Кремль висунув низку вимог, які неприйнятні та є підготовкою до капітуляції України.
В МЗС Росії заявили про неможливість прийняття умов США, оскільки вони начебто не стосуються питань, що призвели до війни.
У Трампа визнали, що не зможуть укласти мирну угоду в найближчі місяці та готові тиснути на Київ та Москву.
Водночас, спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія близькі до повного припинення вогню.
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