Трамп отметил прогресс в завершении войны между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп констатирует прогресс в переговорах о завершении войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера в Белом доме 2 апреля.

Он также добавил, что средние потери россиян за неделю составляют 2712 солдат.

"Я думаю, мы имеем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины, нам надо это (войну, - ред.) остановить", - сказал Трамп.

Миротворческие инициативы Трампа

Администрация Дональда Трампа пытается добиться завершения войны между Украиной и Россией путем переговоров и перемирия уже до конца весны.

В марте после нескольких раундов переговоров, США предложили ввести временное перемирие по всей линии фронта на 30 дней.

Киев полностью согласился на предложение, однако Кремль выдвинул ряд требований, которые неприемлемы и являются подготовкой к капитуляции Украины.

В МИД России заявили о невозможности принятия условий США, поскольку они якобы не касаются вопросов, которые привели к войне.

У Трампа признали, что не смогут заключить мирное соглашение в ближайшие месяцы и готовы давить на Киев и Москву.

В то же время, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что Украина и Россия близки к полному прекращению огня.

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