Трамп відклав мита проти ЄС: ціни на нафту пішли вгору

Видання пише, що ціна на нафту марки Brent піднялася до рівня близько 65 доларів за барель, а на West Texas Intermediate опустилася нижче 62 доларів.

Фото: графік цін не на нафту Brent і West Texas Intermediate (скріншот із сайту Bloomberg)

Зокрема, у п'ятницю Трамп пригрозив уже в червні запровадити більш високе мито проти ЄС у розмірі 50%. Однак після переговорів з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президент США дав блоку термін до 9 липня, щоб укласти торговельну угоду з Америкою.

"Сьогодні я отримав дзвінок від Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської комісії, з проханням про відтермінування крайнього терміну - 1 червня - щодо 50% тарифу на торгівлю з Європейським Союзом. Я погодився на відстрочку - до 9 липня 2025 року - і для мене було честю це зробити. Президент комісії повідомила, що переговори почнуться оперативно", - написав він у соцмережах.

Bloomberg пояснює, що нафта має тенденцію до зниження з середини січня, оскільки наслідки масштабних мит Трампа і заходів у відповідь позначаються на перспективах попиту. Крім того, плани ОПЕК+ щодо збільшення виробництва, що простоює, посилили це, і група повинна зустрітися в неділю, щоб ухвалити рішення про політику поставок на липень.

"Хоч продовження терміну дії тарифів для ЄС надало деяку негайну підтримку ринку, вся увага цього тижня, ймовірно, буде прикута до політики видобутку ОПЕК+. Ми вважаємо, що група піде на ще одне значне збільшення постачань, залишивши ринок добре забезпеченим у другій половині року", - сказав Воррен Паттерсон, голова стратегії сировинних товарів ING Groep NV.