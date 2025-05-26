Трамп отложил пошлины против ЕС: цены на нефть пошли вверх

Издание пишет, что цена на нефть марки Brent поднялась до уровня около 65 долларов за баррель, а на West Texas Intermediate опустилась ниже 62 долларов.

Фото: график цен не нефть Brent и West Texas Intermediate (скриншот с сайте Bloomberg)

В частности, в пятницу Трамп пригрозил уже в июне ввести более высокую пошлину против ЕС в размере 50%. Однако после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президент США дал блоку срок до 9 июля, чтобы заключить торговое соглашение с Америкой.

"Сегодня я получил звонок от Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейской комиссии, с просьбой об отсрочке крайнего срока - 1 июня - по 50% тарифа на торговлю с Европейским Союзом. Я согласился на отсрочку - до 9 июля 2025 года - и для меня было честью это сделать. Президент комиссии сообщила, что переговоры начнутся оперативно", - написал он в соцсетях.

Bloomberg поясняет, что нефть имеет тенденцию к снижению с середины января, поскольку последствия масштабных пошлин Трампа и ответных мер сказываются на перспективах спроса. Кроме тот, планы ОПЕК+ по увеличению простаивающего производства усилили это, и группа должна встретиться в воскресенье, чтобы принять решение о политике поставок на июль.

"Хоть продление срока действия тарифов для ЕС оказало некоторую немедленную поддержку рынку, все внимание на этой неделе, вероятно, будет приковано к политике добычи ОПЕК+. Мы считаем, что группа пойдет на еще одно значительное увеличение поставок, оставив рынок хорошо обеспеченным во второй половине года", - сказал Уоррен Паттерсон, глава стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.