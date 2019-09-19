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Трамп бачить інші варіанти дій, крім війни з Іраном

Новини » В світі    19.09.2019 - 10:35
Трамп бачить інші варіанти дій, крім війни з Іраном
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США вважає, що є менш масштабні варіанти дії

Президент США Дональд Трамп заявив, що існують інші варіанти дії, крім війни з Іраном, після того, як Саудівська Аравія продемонструвала докази атаки на нафтопереробний завод з боку Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, існує крайній варіант і менш масштабні дії з боку США.

"Є багато варіантів. Існує крайній варіант, і є варіанти, які набагато менше, ніж цей. Я кажу крайній варіант, що означає війну", - заявив Трамп, відповідаючи на питання про можливий удар по Ірану.

Повідомляється, що союзник США Саудівська Аравія продемонструвала залишки безпілотників і ракет, які нібито використовувалися для атаки на НПЗ і спонсорувалися Тегераном.

Раніше держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Саудівської Аравії назвав атаку на нафтопереробні заводи "актом війни".

Також РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп доручив Міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану. Розширення санкцій відбулося на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

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