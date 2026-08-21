Трамп відхилив таємне прохання Зеленського щодо Starlink, - FT
Президент США Дональд Трамп не захотів домовлятися з американським мільярдером Ілоном Маском про розширення дії Starlink для України навіть після особистого прохання президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами інсайдерів, Зеленський просив Трампа, щоб той домовився з Маском про розширення дії Starlink для ЗСУ за межами України - на територію Росії.
Український лідер пояснював главі Білого дому, що це допоможе Силам оборони ефективніше "полювати" на російські ракетні установки. Таким чином, ЗСУ могли б зривати пуски ворожих балістичних ракет і не лише їх.
"За словами джерел, пропозиція Зеленського полягала в тому, щоб Маск дозволив Україні використовувати Starlink на безпілотниках глибокого удару на відстані до 200 км усередині Росії, що включало б інфраструктуру для запуску балістичних ракет, системи командування та інші ресурси", - пише видання.
Річ у тім, що українській владі не вдавалося самостійно переконати Маска, тому вона розраховувала на допомогу Трампа в цьому питанні.
Однак, як стверджують інсайдери, президент США відхилив прохання Зеленського.
"Трамп ухилився від зобов'язань і, за словами людей на зустрічі в Овальному кабінеті, не підтримував цей план. Вони сказали, що, на їхню думку, Маск не дасть Києву схвалення", - йдеться в статті.
Нагадаємо, безпілотники з підтримкою Starlink використовують супутникову мережу SpaceX, що дає їм змогу підтримувати стабільніший зв'язок з операторами на значно більших відстанях, ніж традиційні радіоканали. Це також робить їх менш вразливими до звичайних засобів перешкод.
До речі, раніше РБК-Україна розповідало, як Трамп оцінив свою зустріч із Зеленським у Білому домі.
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