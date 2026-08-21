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Трамп отклонил тайную просьбу Зеленского по Starlink, - FT

12:22 21.08.2026 Пт
2 мин
Почему президент США принял такое решение?
aimg Юлия Капитонова
Трамп отклонил тайную просьбу Зеленского по Starlink, - FT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп не захотел договариваться с американским миллиардером Илоном Маском о расширении действия Starlink для Украины даже после личной просьбы президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам инсайдеров, Зеленский просил Трампа, чтобы тот договорился с Маском о расширении действия Starlink для ВСУ за пределами Украины - на территорию России.

Украинский лидер объяснял главе Белого дома, что это поможет Силам обороны более эффективно "охотиться" на российские ракетные установки. Таким образом ВСУ могли бы срывать пуски вражеских баллистических ракет и не только их.

"По словам источников, предложение Зеленского заключалось в том, чтобы Маск разрешил Украине использовать Starlink на беспилотниках глубокого удара на расстоянии до 200 км внутри России, что включало бы инфраструктуру для запуска баллистических ракет, системы командования и другие ресурсы", - пишет издание.

Дело в том, что украинским властям не удавалось самостоятельно убедить Маска, поэтому они рассчитывали на помощь Трампа в этом вопросе.

Однако, как утверждают инсайдеры, президент США отклонил просьбу Зеленского.

"Трамп уклонился от обязательств и, по словам людей на встрече в Овальном кабинете, не поддерживал этот план. Они сказали, что, по их мнению, Маск не даст Киеву одобрение", - сказано в статье.

Напомним, беспилотники с поддержкой Starlink используют спутниковую сеть SpaceX, что позволяет им поддерживать более стабильную связь с операторами на гораздо больших расстояниях, чем традиционные радиоканалы. Это также делает их менее уязвимыми к обычным средствам помех.

К слову, ранее РБК-Украина рассказывало, как Трамп оценил свою встречу с Зеленским в Белом доме.

Также мы объясняли, что повлияло на президента США и его риторику по отношению к Украине.

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