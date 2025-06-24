Трамп жорстко висловився про Ізраїль та Іран: "Вони не знають, що, чорт забирай, роблять"

Під час спілкування з журналістами він прокоментував останні події на Близькому Сході, заявивши, що сторони втрачають контроль над ситуацією.

"У нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що вони не знають, що, чорт забирай, роблять", - сказав Трамп.

Він наголосив, що невдоволений діями Ізраїлю, який, за його словами, порушив режим тиші вже після досягнення домовленості.

"Як тільки ми уклали угоду, вони вийшли і скинули купу бомб. Такого я ніколи раніше не бачив. Найбільший вантаж, який ми коли-небудь бачили. Я незадоволений Ізраїлем", - заявив американський президент.

Трамп також висловився про необхідність втручання.

"Нам потрібно, щоб Ізраїль заспокоївся, бо вони вирушили на місію сьогодні вранці. Я маю змусити Ізраїль заспокоїтися", - сказав він.

Президент США заявив, що має намір негайно втрутитися в ситуацію.

"Як тільки я відійду від вас, я подивлюся, чи зможу я це зупинити", - сказав він журналістам.

Коментуючи інформацію про порушення перемир’я з обох боків, Трамп зазначив, що "не впевнений, що вони зробили це навмисно. Вони не змогли приборкати людей".