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Трамп может ветировать проект бюджета, предусматривающий 620 млн долларов помощи Украине

НовостиПолитика    23.03.2018 - 16:36
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект бюджета на 2018 финансовый год

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, заявил, что рассматривает возможность наложить вето на  Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором указано увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более чем 620 млн долларов. Об этом он написал в Twitter.

"Я рассматриваю возможность ветировать законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год из-за того, что больше 800 тыс. участников мигрантской программы DACA полностью были забыты демократами (даже не указаны в законопроекте), и через стену на границе, которая необходима для национальной безопасности и не полностью профинансирована", - написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект бюджета на 2018 финансовый год, документ уже отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Согласно закону, 200 млн долларов выделяется на военно-техническую помощь Украине (на 50 млн долларов больше, чем в 2017 году). Эти средства направят на финансирование проектов поддержки ВСУ - подготовку военных, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия и логистическое обеспечение, а также на разведывательную поддержку украинских сил безопасности. Объем помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы прошлого года. В частности, увеличены расходы на усиление безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование".

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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