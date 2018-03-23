Трамп може ветувати проект бюджету, що передбачає 620 млн доларів допомоги Україні

Раніше Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проект бюджету на фінансовий рік 2018

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 березня, заявив, що розглядає можливість накласти вето на Консолідований закон про бюджетних асигнуваннях на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів. Про це він написав у Twitter.

"Я розглядаю можливість ветувати законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік через те, що більше 800 тис. учасників мігрантської програми DACA повністю були забуті демократами (навіть не вказані в законопроекті), і через стіну на кордоні, яка необхідна для національної безпеки і не повністю профінансована", - написав Трамп.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense is not fully funded. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проект бюджету на 2018 фінансовий рік, документ вже відправлений на підпис президенту Дональду Трампу.

Згідно з законом, 200 млн доларів виділяється на військово-технічну допомогу Україні (на 50 млн доларів більше, ніж у 2017 році). Ці кошти спрямують на фінансування проектів підтримки ЗСУ - підготовку військових, поставки військової техніки і спорядження, летального зброї та логістичне забезпечення, а також на розвідувальну підтримку українських сил безпеки. Обсяг допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено в сумі 420,7 млн доларів, що на 10 млн доларів перевищує відповідні витрати минулого року. Зокрема, збільшено видатки на посилення безпеки України за програмою "Міжнародне військове фінансування".