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Трамп може ветувати проект бюджету, що передбачає 620 млн доларів допомоги Україні

НовиниПолітика    23.03.2018 - 16:36
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проект бюджету на фінансовий рік 2018

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 березня, заявив, що розглядає можливість накласти вето на Консолідований закон про бюджетних асигнуваннях на 2018 рік, в якому зазначено збільшення витрат на підтримку України на суму більш ніж 620 млн доларів. Про це він написав у Twitter.

"Я розглядаю можливість ветувати законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік через те, що більше 800 тис. учасників мігрантської програми DACA повністю були забуті демократами (навіть не вказані в законопроекті), і через стіну на кордоні, яка необхідна для національної безпеки і не повністю профінансована", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проект бюджету на 2018 фінансовий рік, документ вже відправлений на підпис президенту Дональду Трампу.

Згідно з законом, 200 млн доларів виділяється на військово-технічну допомогу Україні (на 50 млн доларів більше, ніж у 2017 році). Ці кошти спрямують на фінансування проектів підтримки ЗСУ - підготовку військових, поставки військової техніки і спорядження, летального зброї та логістичне забезпечення, а також на розвідувальну підтримку українських сил безпеки. Обсяг допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено в сумі 420,7 млн доларів, що на 10 млн доларів перевищує відповідні витрати минулого року. Зокрема, збільшено видатки на посилення безпеки України за програмою "Міжнародне військове фінансування".

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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