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Сенат США одобрил проект бюджета и отправил на подпись Трампу

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 09:48
Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr.com/whitehouse)
Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr.com/whitehouse)

Одобрение президента позволит США избежать очередного "шатдауна"

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект бюджета на 2018 финансовый год, документ уже отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters

В частности, сообщается, что если господин Трамп подпишет законопроект, правительству удастся предотвратить третий "шатдаун".

Вчера, 22 марта, в Конгрессе достигли компромисса по бюджету. В частности, проект документа предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов. Траты на оборону в нем занимают большую часть - 700 млрд долларов из 1,3 трлн долларов, что на 80 млрд долларов больше, чем в прошлом году.

Также документ включает расходы на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с употреблением лекарств-опиоидов и увеличение финансирования правоохранительных органов. На "противостояние российскому влиянию" и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии американские законодатели готовы выделить 250 млн долларов.

Еще 200 млн долларов Вашингтон планирует выделить на военную помощь Украине.

Напомним, как сообщалось ранее, в январе и феврале американское правительство было вынуждено приостановить работу из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться по бюджету. Действие временного финансирования правительства истекало 23 марта.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, бюджет, Дональд Трамп
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